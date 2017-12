Nostalgie bij Eftelingbezoek van 3FM-dj Domien: Hier werkte ik twaalf jaar geleden

KAATSHEUVEL - Hij draait regelmatig Eftelingmuziek tijdens zijn ochtendshow op 3FM en vroeger had hij een abonnement van het pretpark. In een video van de Efteling is te zien wat dj Domien Verschuuren heeft met het park.

De liefde voor het pretpark begon al op jonge leeftijd, zo vertelt Verschuuren in de video. De oud-Tilburger ging er heel vaak heen toen hij de Efteling nog 'in zijn achtertuin' had. Met name de muziek uit het pretpark heeft een bijzondere betekenis voor de dj.

Als klein jongetje speelde hij radiootje. Het viel hem op dat dj's vaak praatten terwijl er instrumentale muziek op de achtergrond klonk. Maar waar haalden ze dat vandaan? Zelf had hij het niet. ,,Totdat ik een Efteling-cd kocht met parkmuziek, van Carnaval Festival en Fata Morgana. Toen had ik instrumentale muziek om mijn favoriete liedjes aan te kondigen", vertelt de dj.

,,Dat is heel lang geleden, maar het heeft mij eigenlijk nooit losgelaten. Je hoeft maar de eerste tonen te horen van een nummer en je zit in Symbolica of je bent bij Baron 1898 in de wachtrij. Op de radio gebruik ik die muziek nog steeds, omdat het een emotioneel stuk muziek kan zijn dat ook helpt bij een verhaal wat jij wil vertellen op de radio."