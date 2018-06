OM eist 2,5 jaar cel tegen vermeende ontuchtpleger uit Kaatsheuvel

BREDA/KAATSHEUVEL - Berry de M. (64) uit Kaatsheuvel heeft het heel moeilijk. Hij is zijn huis uit, verhuisd naar een ander dorp, weg van zijn vrienden, geïsoleerd in een seniorenwoning en in een caravannetje op een camping in Duitsland. Die rechtszaak is spannend voor hem en bovendien heeft hij het lichamelijk zwaar.