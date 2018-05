Ongeneeslijk zieke Alex (63) heeft dag van zijn leven in Efteling: 'Hij is er helemaal van opgeknapt'

KAATSHEUVEL – Waar een dagje Efteling al niet goed voor kan zijn. De wens van de ongeneeslijk zieke Alex van der Vlugt werd ingewilligd door Stichting Ambulancewens: de 63-jarige Alkmaarder mocht met zijn gezin een dagje genieten in het pretpark.

“Fantastisch, het kon echt niet beter”, klinkt het aan de andere kant van de telefoon. Alex komt woorden te kort. En anders zijn vrouw Joke (59) wel. Het getrouwde stel zou dit jaar eigenlijk op cruise gaan om hun veertigjarige bruiloft te vieren, maar gezien de penibele situatie van Alex ging dat feestje niet door. Alex, geboren in Badhoevedorp, een dorp nabij Amsterdam, heeft nierkanker. “Het is uitgezaaid en niet meer te behandelen. We weten niet meer hoe lang hij heeft”, legt Joke uit.

Die onzekerheid doet weinig af van de vrolijkheid van het koppel. Ze lachen onophoudelijk. Als de gedachten teruggaan naar afgelopen woensdag, kan dat ook niet anders. “We werden thuis in Alkmaar door de ambulance van de stichting opgehaald. Om 11.00 uur arriveerden we in de Efteling, alwaar onze zoon en zijn vrouw troffen. En de twee kleinkinderen, Serra (2) en Rosa (4 weken).”

Quote Hij is er helemaal van opgeknapt, heeft er een enorme boost van gekregen Joke over haar man

Logischerwijs baande het zestal zich direct naar het Sprookjesbos. Alhoewel, zestal… “Twee mensen van de stichting hebben mij heel de dag van hot naar her gereden. En die wandelpaden met losse steentjes, ik zeg je, dat is niet makkelijk. Diep respect. Echt fantastisch”, vertelt een opgewekte Alex, die op brancard vervoerd werd. Dat weerhield hem er overigens niet van om in diverse attracties te gaan. Het lukt hem wel om kleine stukjes te lopen.

“Maar geen achtbanen, hoor. Dat lukt helaas niet meer”, vertelt hij. Verder sloegen ze naar eigen zeggen weinig attracties over ‘en dat was echt genieten’. Overigens steekt het koppel de loftrompet nog af voor de Efteling, want familie Van der Vlugt mocht alle wachtrijen overslaan.

De dag heeft Alex goed gedaan. Joke: “Hij is er helemaal van opgeknapt, heeft er een enorme boost van gekregen.” Iets wat Alex met de volle honderd procent beaamt.

Volledig scherm Alex geniet, samen met Serra.