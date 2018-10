Oostappen Groep achter aanpak arbeidsmigranten Droomgaard in Kaatsheuvel, maar verrast door maatregel burgemeester

Droomgaard Kaatsheu­vel wordt ‘veilig­heids­ri­si­co­ge­bied’: preventief fouilleren mogelijk

25 oktober KAATSHEUVEL - Oostappen vakantiepark Droomgaard en omgeving is donderdag door burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit houdt in dat mensen in dit gebied mogen worden gefouilleerd zonder dat er sprake is van een concrete verdenking.