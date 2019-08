Oosterse geuren en veel muziek bij pasar malam in Kaatsheuvelse centrum

KAATSHEUVEL - Een geurige middag was het in Kaatsheuvel centrum afgelopen zondag. Vooral door de vele oosterse hapjes, hoewel, ook de westerse hamburger ontbrak niet tijdens de vakantiebraderie en pasar malam.

Een gezellige drukte is het. Tientallen kramen prijzen hun waren aan: tassen, kleding, speelgoed, 3d-schilderijen. Toch staan de meeste mensen stil bij de kramen met oosterse etenswaren. Eén van hen is gezin Van Veggel uit Drunen. Jennie, Robert en hun kinderen Noa en Isa proeven sambal aan de kraam van Caroline Vonk en Edwin Donders. Of eigenlijk wordt vooral geproefd door Robert, die er van houdt. Caroline vertelt dat zij en Edwin liefst eenenveertig soorten sambal verkopen. ,,Bij sommige soorten komt de stoom uit je oren. De meest pittige is Ghost pepper, die is echt alleen maar heet. De Surinaamse hot sauce is ook heet, maar heeft ook smaak.

Voeten op de vloer

Ondertussen speelt indo- en countryrockband The Limitz de evergreen 'Save the last Dance for me'. Wanneer een bekend indorock nummer ingezet wordt, gaan meteen wat voeten enthousiast van de vloer. Een regenbuitje weerhoudt hen niet. Een bezoeker die dit bewonderend aanschouwt, lacht: ,,Daar kunnen wij met onze Hollandse klompendansen niet tegenop."

Op het Anton Pieckplein treden jeugdige acrobaten van Pinilotta circus op. Zij laten hun publiek zien prima uit de weg te kunnen met eenwielers, hoepels en jongleerattributen. De inmiddels traditionele, enorme pan met paella ligt ook weer te pruttelen.

In de Hoofdstraat zorgt Ons Koor, een koor voor mensen met een beperking, voor een hoop gezelligheid. Mensen die deze kraam passeren, stoppen, krijgen een brede glimlach op hun gezicht en deinen spontaan mee op ,,liedjes die ge nog kent van vroeger," aldus een bezoeker. Ze komt voor haar nicht die bij het koor zingt. Haar man kreeg ze niet mee, maar dat deert haar niet. Lacht: ,,Ik vermaak me wel." Dan begint Jan Jacobs de Potpourri van Jantje Koopmans te zingen en geen van de passanten kan stil blijven staan. Nog meer muziek deze sfeervolle middag. Zo zijn de Rodeo Dancers aan het linedancen op country hits en de bekende rockband The Shakin' Arrows geeft acte de présence op het Anton Pieckplein waar zij tot in de avond hits uit vervlogen tijden laat horen.

