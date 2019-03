Op weg naar 482.400 euro: hoe de boeteteller steeds verder opliep voor Droomgaard in Kaatsheuvel

met uitslag Spek terug op de botten in optocht door Theebuiken­land

4 maart LOON OP ZAND - De optocht in Theebuikenland, zoals Loon op Zand tijdens carnaval heet, bestaat grotendeels uit wagens uit de wijde omtrek. Getrokken door trucks kruipen ze door de bochtige straten. Het Theebuikse motto is dan wel 'We kôomen 'r nie uit', het lukt de chauffeurs prima.