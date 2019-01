Opa Wim voor één dag zelf de populairste attractie van de Efteling

Echo der Duinen geeft Driekonin­gen­con­cert in kerk Loon op Zand

4 januari LOON OP ZAND - Liedertafel Echo der Duinen is zondag 6 januari te beluisteren in de kerk van St. Jans Onthoofding in Loon op Zand. Het gemengd koor geeft om 14.00 uur een Driekoningenconcert met medewerking van het vierkoppig ensemble Dès Spulleke.