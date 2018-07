Opnieuw auto van zelfde man in brand gestoken in Kaatsheuvel

VIDEO Opnieuw natuur­brand bij Huis ter Heide in Loon op Zand, agenten brengen koeien naar veilige plek

3 juli LOON OP ZAND - Voor de tweede keer binnen twee dagen is brand uitgebroken in het natuurgebied Huis ter Heide aan de Galgeneindsestraat in Loon op Zand. Dinsdag vatte een weiland vlam.