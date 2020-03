Oud-medewerker bedreigt garagepersoneel in Kaatsheuvel met de dood

VIDEO Efteling sluit toch de deuren tot en met eind maart

13 maart LOON OP ZAND - De Efteling sluit vanaf zaterdag tot en met 31 maart haar deuren. Dat is vrijdag besloten na overleg met de veiligheidsregio's. Dit in navolging van de persconferentie donderdag waar bijeenkomsten met meer dan honderd mensen verboden werden in verband met het coronavirus.