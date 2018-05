Oude supermarkt Lidl in Kaatsheuvel plat

VIDEO Nieuw gaslek ontstaat tijdens repareren in Loon op Zand: Buurt weer vrijgege­ven

6 mei LOON OP ZAND - In een plantsoen op de hoek Collinsstraat met Gagarinstraat in Loon op Zand is in de nacht van zaterdag op zondag een gaslek ontstaan. Tijdens de reparatiewerkzaamheden ontstond er een nog groter lek waardoor er een hoop gas ontsnapte.