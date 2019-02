Over twee weken duidelijk of Efteling al mag gaan bouwen

DEN HAAG/KAATSHEUVEL - De voorzieningenrechter van de Raad van State maakt over twee weken bekend of de Efteling mag beginnen met de eerste fase van de uitbreiding van het pretpark. Donderdag vroegen tien bewoners van de Bernsehoef en de Heideweg in een spoedprocedure om schorsing van het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030.

,,We komen ín de Efteling te wonen’’, zeggen ze. Hun woonomgeving zou onleefbaar worden omdat hun huizen vrijwel worden ingesloten.

Donderdag tijdens de zitting werd al snel duidelijk dat het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 te omvangrijk is om in een voorlopige procedure af te doen. Het grootste deel van het bestemmingsplan wordt om die reden doorgeschoven naar de bodemprocedure.

In december

De Efteling heeft met het grootste deel van het bestemmingsplan ook geen haast. De bodemzaak dient naar verwachting in december. ,,In ieder geval dit jaar nog’’, zei voorzieningenrechter Jaap Hoekstra. Dan duurt het nog enkele maanden voor er uitspraak is.

Mogelijk schakelt de Raad van State voor die tijd de Stichting advisering bestuursrechtspraak in voor een onderzoek naar de uitbreidingsplannen.

Vergunningsaanvragen klaar

Waar de Efteling wel haast mee wil maken is de uitbreiding van het noordelijke deel aan de oostkant van het park. Daar komen attracties van maximaal 35 meter hoog. Woordvoerster Suzanne Maas van de Efteling wilde niet bekendmaken om welke attracties het gaat. De vergunningsaanvragen liggen al klaar. Die worden ingediend zodra het schorsingsverzoek tegen het bestemmingsplan wordt afgewezen. Deze attracties wil de Efteling in 2021 in bedrijf hebben.

Volgens het pretpark is er geen reden tot het tegenhouden van dit onderdeel omdat de bezwaren van de omwonenden vooral te maken hebben met de uitbreidingen aan de westkant. Die fase komt pas in 2025 in beeld, aldus de gemeente Loon op Zand.

Bestemmingsplan één geheel

Maar de omwonenden vinden dat het bestemmingsplan niet uit elkaar getrokken kan worden in een oostelijke en een westelijk deel. Alles heeft met elkaar te maken. Het gaat om parkeerterreinen en bezoekersstromen die met elkaar samenhangen, zeggen ze.

Volgens hun advocaat Marnix Wolf zitten er zoveel gebreken aan het bestemmingsplan dat het beter helemaal geschorst kan worden. Zo kloppen volgens de bewoners de bezoekersaantallen en de prognoses daarvan niet.

Cijfers kloppen niet

De Efteling wil groeien van 5 miljoen bezoekers in 2020 tot 7 miljoen in 2030. Er zijn in 2018 echter al 5,18 miljoen bezoekers geteld. Volgens de omwonenden kloppen dan ook de verkeerscijfers niet waarop de gemeente de voorzieningen en maatregelen heeft gebaseerd.