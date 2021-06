Persoon met steekwond aangetroffen in Loon op Zand

Meer coronas­teun voor huishou­dens die tussen wal en schip dreigen te vallen

25 juni DE LANGSTRAAT - Heusden, Waalwijk en Loon op Zand gaan de coronasteun via de TONK-regeling verruimen. Het maximumbedrag van 400 euro per maand is met terugwerkende kracht losgelaten. Ook komen meer kosten voor vergoeding in aanmerking dan alleen woonlasten.