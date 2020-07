Pesterij met kippenpootje zorgde voor vonken tussen Tjeu en Lia

De 88-jarige Tjeu is geboren in Druten, de 84-jarige Lia kwam ter wereld in Deest. Nadat ze elkaar op 9 juli 1960 het jawoord gaven, kwamen ze in Oss terecht. Een plek waar in 1968 hun eerste en oudste zoon ter wereld kwam. Drie jaar later volgde hun tweede zoon, die net als zijn oudere broer getrouwd is. Terwijl Tjeu de kost verdiende als zelfstandig ondernemer, zorgde Lia voor de kinderen, de sociale contacten en het huishouden. Op het kantoor was ze de onmisbare achtervang en toen de kroost groter werd, is ze in het ziekenhuis gaan werken als assistent van de oogartsen. Dat laatste gebeurde in Veghel, waar het echtpaar is gaan wonen na een verhuizing vanuit Oss. Inmiddels vormt Kaatsheuvel al een tijdje hun thuisbasis.