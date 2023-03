Petitie: ‘Dorpshuis de Wetering sluiten zonder plan voor nieuw onderkomen kan niet’

Met nieuw licht en kleurige elfjes straalt Droom­vlucht als nooit tevoren, ‘een dikke tien’

KAATSHEUVEL - Het was vier maanden lang afzien voor de echte Efteling-liefhebbers, maar nu de Droomvlucht weer open is blijkt dat het Eftelingpersoneel in die tijd niet bepaald heeft stilgezeten. Zo lijken alle kleuren anders door nieuwe verlichting, al kwam er bij de elfjes wel degelijk verf aan te pas.