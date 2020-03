Plofkraak op afstortkluis Rabobank in Kaatsheuvel

Update Toch bijeenkom­sten: politie stopt feestjes in Loon op Zand, Dongen en Waalwijk

29 maart DONGEN/WAALWIJK/LOON OP ZAND - De Brabantse feestliefhebber is hardleers. In Dongen, Waalwijk en Loon op Zand heeft de politie zaterdagavond feesten beëindigd. Er werd gecontroleerd op grond van de noodverordening die is afgegeven ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.