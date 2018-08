PLYGRND in Kaatsheuvel: kinderen bedenken een beweeg-geluksroute door de wijk

Brabant heeft de leukste uitjes: Beekse Bergen en Efteling zijn beste parken van Nederland

11:34 TILBURG/HILVARENBEEK - Volgens het Dagattracties Merkenonderzoek doen we het goed in Brabant wat betreft dagattracties. Van alle dierenparken in Nederland is de Beekse Bergen in Hilvarenbeek het populairst. De Efteling is voor de vijfde keer op rij dé favoriete dagattractie van Nederland.