PLYGRND is klaar met inventarisatie: tientallen ideeën liggen klaar

KAATSHEUVEL - PLYGRND, een van de winnaars van Het Beste Idee heeft de inventarisatie naar de behoefte van kinderen in de wijk na drie weken zaterdagmiddag afgerond. Door de jeugd werden tientallen ideeën aangedragen om de wijk levendiger te maken. PLAYGRND heeft de ideeën gebundeld en teruggebracht naar zes locaties.

Een van de eerste punten die op het lijstje staan is het weghalen van het hek tussen het Hennie Meijerplein en basisschool De Touwladder. Er ontstaat dan één grote ruimte waar gespeeld kan worden.

Volgens bedenker en oprichter van PLAYGRND, Arjen Heus is het Hennie Meijerplein toe aan een upgrade, het Hennie Meijerplein 2.0. ,, De kinderen willen graag een Cruijff-court. Samen met de gemeente gaan we kijken of dat te realiseren is", zegt Heus. Ook op het lijstje staat de herinrichting van het speeltuintje aan de Kramentrekker en het pleintje aan de Leemkuilen.

Oversteekplaats

Veel belang hecht PLAYGRND, ouders én kinderen aan een veilige oversteekplaats over de Marktstraat. ,, Er wordt daar vreselijk hard gereden, en er moeten veel kinderen elke dag de oversteek maken naar de school". Een schetsplan ligt klaar om met de gemeente te bespreken.

PLYGRND, dat ook betrokken is geweest bij de herinrichting van de Bijlmer in Amsterdam heeft ook nog gekeken naar het fietstunneltje aan de Duinlaan. ,, Dit is de toegangspoort tot het natuurgebied en dat moet aantrekkelijker worden gemaakt."

Ook is er behoefte aan een gedenkboom in de wijk, waar mensen ingrijpende gebeurtenissen kunnen verwerken. Hoe een en ander gefinancierd moet worden is nog niet duidelijk. Naast een bijdrage van de gemeente behoort crowdfunding tot de mogelijkheden.

Vervolg