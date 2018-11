Politie bezoekt camping Droomgaard vanwege wapenbezit en pakt meteen bekende auto-inbreker

KAATSHEUVEL/WAALWIJK - Twee vliegen in één klap. Een 35-jarige Pool die eind maart dit jaar op heterdaad werd betrapt bij een auto-inbraak, is maanden later aangehouden. Hij liep zaterdagavond tegen de lamp.

Politiemensen die rond 21.00 uur voor een andere melding op Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel waren, zagen de ‘oude bekende’ daar en hielden hem aan. Op dat moment bleek hij in het bezit te zijn van acht xtc-pillen. Die zijn in beslag genomen. De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor. De politie onderzoekt de zaak.

Lees ook Droomgaard Kaatsheuvel wordt ‘veiligheidsrisicogebied’: preventief fouilleren mogelijk Lees meer

De Pool brak op 30 maart dit jaar in in een auto. Hij stal wat onderdelen en was sindsdien spoorloos. De diefstal vond plaats op het parkeerterrein van een garagebedrijf aan de Grotestraat in Waalwijk. De eigenaar van het bedrijf deed aangifte. De verdachte Pool kwam bij de politie in beeld na een DNA-match.

Stroomstootwapen

In eerste instantie gingen de agenten naar het vakantiepark vanwege een melding van een stroomstootwapen. De man bleek in bezit van een ploertendoder. Ook deze verdachte wordt verhoord. Justitie neemt op een later moment een beslissing in de zaak.

Droomgaard