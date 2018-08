Politie en boa's weer dag 'te huur' in Loon op Zand

Bizar tweetal Kaatsheu­vel: vrouw raakt auto kwijt door 1400 euro aan boetes, man denkt nog de cel in te moeten

26 augustus KAATSHEUVEL - Een wel heel ongewoon tweetal is zaterdagmiddag door de politie aangehouden door de politie op de Horst in Kaatsheuvel. De politie hield een vrouwelijke automobilist aan toen ze 'opvallend rijgedrag' vertoonde op de Horst. Bij controle bleek dat ze nog 1400 euro aan boetes open had staan. Haar man dacht dat hij nog de cel in moest en gaf een valse naam op.