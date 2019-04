Politie slingert 54 hardrijders op de bon in gemeente Loon op Zand

Vrijspraak na eis van zes jaar voor EMTÉ-overvallen in Loon op Zand en Wijk en Aalburg

29 maart LOON OP ZAND/WIJK EN AALBURG - Volledige vrijspraak voor vermeende overvallen op twee EMTÉ-filialen, in Loon op Zand en Wijk en Aalburg. De rechtbank in Breda vindt dat er onvoldoende bewijzen zijn dat een 49-jarige man uit Almelo één van de twee daders was. Er was zes jaar tegen hem geëist.