Politie zoekt jong duo na poging tot straatroof in Loon op Zand, slachtoffer (14) lichtgewond

update Naar de Efteling? Nog 46.000 wachtenden voor u

16 mei KAATSHEUVEL - Nu de Efteling 18 mei de deuren weer opent voor publiek, is het op de website van het pretpark om kaarten te reserveren zo druk dat de website het enkele uren niet aan kon. Mensen die probeerden te reserveren kregen in de middag de melding dat er nog 29.000 wachtenden voor hen waren en dat ze niet in de digitale wachtrij konden staan. Andere mensen die wel door de wachtrij heen kwamen, kregen vervolgens een foutmelding en konden weer opnieuw in de wachtrij aansluiten. Er waren ook abonneehouders die geluk hebben en wel konden reserveren.