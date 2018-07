Poolse man moet binnen 28 dagen land verlaten, pleegde in Loon op Zand strafbare feiten

Oversteken­de vrouw aangereden in Loon op Zand

14:51 LOON OP ZAND - Op de Kloosterstraat in Loon op Zand is een overstekende vrouw aangereden door een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 13.30 zondagmiddag. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.