Pro3 wil vuurwerkshows in Loonse kernen

Sportclubs fors gedupeerd door inbraken: ‘Zware deuren, tralies, alarm, het houdt ze niet tegen’

9:54 Zeven sportclubs in de regio kregen afgelopen dagen onaangenaam ‘bezoek’ van inbrekers. De buit stelde in veel gevallen niet veel voor, de schade was echter groot. ,,Ik ga maar een bord aan het hek hangen: ‘Dit paviljoen is beveiligd, er zijn geen contanten aanwezig’.”