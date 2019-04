Proef met led-lampen op Oranjeplein in Loon op Zand

Aanleg Burgerwind­park De Spinder gaat van start

9:49 TILBURG - Op de feitelijke opbouw is het nog even wachten. Dat wordt na de zomervakantie. Maar woensdag begint in het gebied Spinder in Tilburg-Noord het voorwerk voor de bouw van de vier windturbines die daar eind van dit jaar gaan draaien.