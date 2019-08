Provincie houdt zwembad Droomgaard langer dicht na incident: lucht en water moeten eerst gekeurd worden

Kinderen ziek van zwembad: gasten boos op vakantie­park Droomgaard in Kaatsheu­vel, bad nog gesloten

1 augustus KAATSHEUVEL - De politie, ambulance en brandweer zijn woensdagavond ter plaatse gekomen in Droomgaard in Kaatsheuvel. Dat was nodig nadat de gemoederen even hoog opliepen. Bezoekers waren kwaad op het vakantiepark: meerdere kinderen kampten met gezondheidsklachten na een duik in het zwembad.