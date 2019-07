Raad van State wil extra onderzoek, nóg meer vertraging voor uitbreidingsplannen Efteling

De Raad van State gaat de Stichting advisering bestuursrechtspraak vragen dat bestemmingsplan tegen het licht te houden. Daardoor komt de bodemzaak over het in maart geschorst bestemmingsplan vermoedelijk pas in 2020 op de agenda. De Efteling reageerde teleurgesteld na de rechtszitting in Den Haag. Zo lang er geen uitspraak is in de bodemprocedure kan de Efteling niet aan de slag met de uitbreidingsplannen van het park.