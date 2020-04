Radio LOZZZEO in Loon op Zand: ‘Wie corona zegt, krijgt een strafpunt’

Normaliter verzorgen de mannen om het jaar enkel voor de Loonse Dorpskwis. ,,Dit jaar zou de vijfde editie zijn, maar we konden de mensen nu niet puzzelend door Loon op Zand laten lopen." Het idee voor deze radio-uitzendingen ontstond dus spontaan. ,,We wisten het meteen: we moeten radio gaan maken. De radio verbindt mensen." Een aantal van hen had vroeger een piratenzender, dus de ervaring en de passie was er al. ,,Het is nog steeds lekker amateuristisch, maar dat maakt niet uit.” Omdat het jongerencentrum tot en met juni toch dicht is, hebben ze daar hun studiootje gebouwd. ,,Daar zitten we met zijn drieën anderhalve meter uit elkaar en zijn we druk in de weer met hygiënedoekjes."