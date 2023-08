Willem II wijst Heerkens en Schouten aan als aanvoer­ders voor het nieuwe seizoen

Willem II heeft bekendgemaakt dat centrumverdedigers (en concurrenten) Freek Heerkens en Erik Schouten komend seizoen de aanvoerders van de Tricolores zijn. In een statement omzeilt de club het noemen van een volgorde nadrukkelijk, maar het zal er in de praktijk op neerkomen dat de 33-jarige Heerkens in eerste instantie de band zal dragen. Mits hij speelt, uiteraard.