Rick (23) brengt sprookjes tot leven uit Efteling en Harry Potter

KLUNDERT/LOON OP ZAND - Rick van Riel (23) uit Klundert hield altijd al van knutselen. ,,Als ik thuiskwam van de basisschool probeerde ik vaak de maquettes van de Efteling na te bouwen. Toen was het nog een onschuldige hobby, maar toen ik veertien was daagde een vriend me uit de Fata Morgana uit de Efteling na te bouwen."

Naarmate hij ouder werd werden Rick's creaties steeds ingewikkelder. Zo begon zijn liefde voor animatronics: poppen die technieken bevatten waarmee ze kunnen bewegen. ,,Ik wilde er mijn beroep van maken, dus in 2014 bouwde ik voor mijn sollicitatie bij Toverland een elf. Ik ben drie maanden bezig geweest om die te ontwerpen en te maken. Vroeger was het genoeg dat mijn creaties konden bewegen, maar vanaf dat moment moesten ze er ook echt mooi uitzien." De meest realistische animatronische poppen kunnen voor tienduizenden euro's over de toonbank gaan.

Lezing

Inmiddels is Rick voor zichzelf begonnen. Hij geeft dinsdag in de Nieuwe Veste in Breda een lezing over animatronics. Hij toont daar ook zijn nieuwste pop, in zijn vrije tijd gemaakt: de huiself Dobby uit de Harry Potter-films. ,,Hij kan met zijn ogen knipperen, met zijn hoofd draaien; ik kan alles controleren via de servomotoren die in de pop verstopt zitten. Ik ben er al een jaar mee bezig. Hij is nog lang niet af, maar ik denk dat het één van mijn mooiste gaat worden."

Veel werk

Volgens Rick beseffen mensen vaak niet hoeveel werk er schuilt achter poppen die ze in pretparken of films zien. ,,Ik boetseer eerst de kop van klei. Die scan ik daarna in, zodat ik hem op mijn computer kan uithollen. Daardoor kan ik kijken waar ik de motortjes en scharnierpunten kan plaatsen. Bij een robot maakt zoiets niet, maar bij een animatronic draait het om het uiterlijk. Nadat de pop in elkaar is gezet komt het meest tijdrovende deel: programmeren. Voor het laten kloppen van tien minuten audio-opnames ben je zo twee weken kwijt."