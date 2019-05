Rode Lantaarn van Loon op Zand naar Zundert: Hanne van Aart niet langer jongste burgemeester

‘Liever de beste’

,,Het wordt op den duur zo’n dingetje, de jongste burgemeester van Nederland”, weet Palmen, die in 2010 als 31-jarige het ambt aanvaardde en anderhalf jaar lang de benjamin binnen zijn beroepsgroep bleef. ,,De jongste is leuk, maar liever ben ik de beste”, toont Bengevoord frisse ambitie.

Bengevoord (33), die voor GroenLinks in de Tilburgse gemeenteraad zat, kan zijn Rode Lantaarn gaan inpakken. Hij wordt geacht hem over te dragen aan de Vlijmense Hanne van Aart (32), de dag waarop ze geïnstalleerd wordt als burgemeester van Loon op Zand. ,,Ik heb ‘m zes maanden gehad. Lang genoeg. Het betekent dat raden en commissarissen jonge mensen een kans durven te geven.”

De lijst van jongste burgemeesters wordt aangevoerd door Frederik Allard Ebbinge Wubben, die 20 jaar oud in 1791 burgervader van Staphorst werd. Ivo Opstelten, in zijn nadagen waarnemend burgemeester van Tilburg, begon al op z’n 28e. Ton Rombouts, net klaar in Den Bosch, was er even snel bij met zijn burgemeestersdebuut in het West-Brabantse Wouw.