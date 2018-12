Ruim 1500 deelnemers bij eerste sponsorloop Villa Pardoes Winter Run in Kaatsheuvel

Op een tank rijden met je collega's: veel treuriger wordt het niet

15:10 Bierkratten stapelen, quad rijden of beachvolleyballen. Wat ben ik blij dat ik dat allemaal níet hoef te doen met mijn collega’s. Wij drinken gewoon eens in de zoveel tijd een biertje in de kroeg in plaats van dat wij al handboogschietend zogenaamd aan ons ‘groepsgevoel’ werken.