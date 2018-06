Run op woningen De ELS II Kaatsheuvel

Volgens hem gaan dan ook de rijtjeswoningen en de nóg grotere tweekappers in de verkoop. Wat er gebouwd gaat worden in fase 1 en 2 ligt volgens Hoefnagel vast. ,,Pas dan gaan we bekijken waar er meer behoefte aan is en gaan we Fase 3 en 4 ontwikkelen."

Volgens Joris Elbersen van makelaar van de Zande komt de run op de woningen niet onverwacht. ,,Er hadden zich al zo'n 500 mensen gemeld en het is een prachtig plan. ,,We hebben er dan ook 11 jaar op moeten wachten. Volgens de projectontwikkelaar is nu de tijd rijp om snel te bouwen. ,,We gaan nu gas geven, want de markt is goed en Kaatsheuvel is in."