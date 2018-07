Samen-Loont-pas van 300 euro voor Loonse minima

KAATSHEUVEL - Ook inwoners met een laag inkomen of een uitkering moeten voluit kunnen meedoen in de samenleving. Met de nieuwe Samen-Loont-pas hoeft in Loon op Zand niemand aan de kant te blijven.

Het pasje voor de minima was vorig jaar al aangekondigd, maar de gemeente is nu een publiekscampagne gestart. Huis-aan-huis zijn flyers bezorgd en ook via de lokale en sociale media worden de Loonse burgers geattendeerd op het financieel steuntje in de rug.

Al 100 aanmeldingen

,,We gaan ook alle verenigingen en instellingen in onze gemeente nog apart benaderen om zoveel mogelijk mensen te bereiken", zegt wethouder Wil Ligtenberg (Voor Loon, sociaal domein).

De eerste 100 aanmeldingen voor de Samen-Loont-pas zijn volgens hem inmiddels binnen. ,,We verwachten nu veel meer deelnemers dan bij de oude Doe-pas."

Ruimhartig minimabeleid

De regeling past binnen het voornemen van het college om een 'ruimhartig minimabeleid' te voeren. De pas is bedoeld als stimulans voor gezinnen met een krappe beurs om toch aan te sluiten bij sportieve, culturele en sociale activiteiten.

Gezinsleden vanaf 4 jaar

Met de Samen-Loont-pas mag ieder gezinslid vanaf 4 jaar jaarlijks 300 euro besteden. Gepensioneerden zelfs 350 euro. Je kunt ermee naar de film of het theater, het pretpark of de dierentuin. Maar de pas is er ook om een schoolreisje of het lidmaatschap van een club mee te betalen.

Zwemdiploma halen

Kinderen vanaf 5 jaar mogen gratis hun zwemdiploma A en/of B halen. Leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen nog 150 euro extra om schoolmaterialen van te kopen.