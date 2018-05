Schoolbesturen willen naar oude politiebureau Kaatsheuvel

Voor de zomervakantie

,,Het definitieve besluit moet nog worden genomen, maar de gesprekken zijn in de afrondende fase. Ik verwacht dat we er voor de zomervakantie wel uit zijn", reageert bestuursvoorzitter Robert Venema van Stichting Bravoo (openbaar onderwijs).

Ook bestuurder Jac Leijtens van Stichting Leerrijk! (katholiek onderwijs) bevestigt het serieuze voornemen. ,,We kijken nog of het ook financieel allemaal haalbaar is. Het mag niet veel meer kosten dan nu. Want iedere euro die we extra kwijt zijn aan een kantoor, kan niet aan het onderwijs worden besteed en dat is onwenselijk."