Scooter botst frontaal op fietser, fietser zwaargewond

VVD: Bouw nieuwe school Kaatsheu­vel door lokale bedrijven

6 juli KAATSHEUVEL - De VVD in Loon op Zand wil dat lokale bedrijven vaker in aanmerking komen bij grote bouwprojecten. ,,Ze moeten de kans krijgen om in te schrijven op een aanbesteding", vindt raadslid Richard de Kort.