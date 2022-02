Scooterrijder botst tegen hekwerk en raakt gewond in Kaatsheuvel

Carnaval in juni: Waspik en Kaatsheu­vel gaan ervoor; Heusden overlegt nog over optochten

DE LANGSTRAAT - Turfstekerlaand (Kaatsheuvel) en Maoneblusserslaand (Waspik) vieren dit jaar carnaval in juni. ,,Blokkeer 17 en 18 juni in je agenda”, meldt Stichting Optocht Turfstekerslaand. ,,Dan gaan we de polonaise lopen op teenslippers.” Waspik is een weekeind later aan de beurt. In Heusden wordt nog druk overlegd.

20 januari