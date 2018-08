Slachtoffer woedend na aanval door hoornaar: 'Ik had twee of drie steken in mijn hoofd'

VIDEO Vier dagen na verleggen van gevaarlij­ke oversteek­plaats in Kaatsheu­vel al een nieuw ongeluk

16:15 KAATSHEUVEL - Op de fietsoversteekplaats op de Bevrijdingsweg in Kaatsheuvel is maandagmiddag een fietser aangereden door een vrachtauto. De oversteekplaats was de vrijdag ervoor nog verplaatst, omdat het te gevaarlijk zou zijn.