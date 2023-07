Staaldraad in speeltuin Kaatsheuvel zorgt voor blauwe nek meisje (4), gemeente spant rood-wit lint: ‘Levensgevaarlijk’

VAN DE LEZER Mening | ‘In Loon op Zand is er weinig reden de slingers op te hangen’

Burgemeester van Aart vindt haar werk in Loon op Zand elke dag een feestje. Zou het voor de inwoners van Loon ook elke dag een feestje zijn in een gemeente waar het groen slecht wordt onderhouden. Er inmiddels 1.4 miljoen euro uitgegeven is zonder dat er een begin van een nieuw dorpshuis is. Met bouwlocaties waar niet gebouwd wordt en een gemeenteraad die er niet in slaagt een vuist te maken en slagvaardig te opereren?