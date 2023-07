Stevige buien met een enkele keer onweer in Loon op Zand vandaag

indebuurt.nl Tilburgse Kermis op volle kracht: Kermis FM laat je meegenie­ten vanuit huis

Kermis FM is sinds 2009 niet meer weg te denken van de Tilburgse Kermis en bestaat dit jaar alweer 15 jaar. Van 21 tot en met 30 juli is de grootste kermis van de Benelux in Nederland en België op radio en tv te volgen.