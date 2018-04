Stichting haalt 10.000 euro op voor zienswijze tegen uitbreiding Efteling

Tachtig personen hebben na de informatieavond voor bewoners van Kaatsheuvel- West, vorige week dinsdag bij Crossroads, toegezegd om de gevraagde 150 euro , die nodig waren voor het inschakelen advocaat Marnix Wolf over te maken naar de stichting. Daarnaast hebben afgelopen weekend een aantal vrijwilligers meer dan 500 handtekeningen opgehaald van buurtbewoners die zich zorgen maken over de vergaande uitbreidingsplannen van de Efteling. De zienswijze en de handtekeningen worden woensdag, de laatste dag van de inspraaktermijn, ingediend bij de gemeente Loon op Zand.

Parkeergarage van negen meter hoog

De bezwaren richten zich voornamelijk tegen een mogelijke bouw van een parkeergarage van negen meter hoogte nabij de woonwijk van Kaatsheuvel-West. Voorzitter Arie Vogel noemt de actiebereidheid van de mensen 'geweldig'. ,, Zo'n groot enthousiasme van de bewoners hadden we niet verwacht", aldus Vogel die vorige week nog zei: "We lijken op het laatste moment wel wakker geschud als Doornroosje in het sprookje van de Efteling". Volgens hem moet de stichting nu door met het kritisch volgen van de plannen van de Efteling. Het stichtingsbestuur gaat nu als eerste stap allerlei actiegroepjes bij elkaar brengen om als één geheel naar buiten te treden. ,,Collectief optreden is beter dan versplintering", is het credo.