Stichting vindt aanpassing toekomstplannen Efteling onvoldoende en roept op tot protest

Ans Jacobs maakt lachend haar 51 dienstja­ren vol bij Jumbo in Kaatsheu­vel

31 augustus KAATSHEUVEL - Ze ziet er onberispelijk uit, zeker op haar allerlaatste werkdag. Maar ze is dan ook in alles een Pietje Precies, zeggen haar collega's bij de Jumbo in Kaatsheuvel. Ze namen vrijdag, samen met de klanten, feestelijk afscheid van hun vertrouwde hoofdcassière Ans Jacobs (66).