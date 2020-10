Straatroof gepleegd in buurt van tankstation in Kaatsheuvel

BuroJIJ groeit en groeit in jeugdzorg­top­per Loon op Zand: gat in de markt (maar ook in de begroting)

5 oktober Nergens in Brabant krijgen zoveel kinderen jeugdhulp als in Loon op Zand. Terwijl het tekort opliep en een coalitie sneuvelde, groeide de plaatselijke jeugdzorgaanbieder BuroJIJ als kool. Het bedrijf maakt bovendien tonnen winst. Is dit de lokale rekening van de decentralisatie van de jeugdzorg? Het Brabants Dagblad en Follow the Money gaan op onderzoek.