Supermarkt Kaatsheuvel loopt rookschade op door brandende container

Bij een Poolse supermarkt aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is woensdagmiddag brand uitgebroken in container die onder overkapping stond van de winkel. Door de hitte zijn de platen van het plafont gesmolten. Meerdere winkelier schoten met brandblussers te hulp om de brand te blussen. De brandweer had in eerste instantie moeite om bij de brand te komen omdat een bus in de weg stond waardoor de brandweer er niet door kon. De brandweer bluste uiteindelijk de brand. De winkel liep rookschade op. De Hoofdstraat was enige tijd afgesloten voor verkeer. De oorzaak is niet bekend.