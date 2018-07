Taxibedrijf Van den Hout is failliet: doek valt voor gerenommeerd familiebedrijf uit Kaatsheuvel

Al negen bushokjes vernield in Kaatsheu­vel en Sprang-Capelle, nog geen spoor van de daders

9:59 TILBURG- Na de vernieling van verschillende bushokjes in Kaatsheuvel is ook Sprang-Capelle doelwit geworden. De bushaltes worden gerepareerd, maar de politie heeft nog geen spoor van de daders. Maandagnacht was het opnieuw raak in Kaatsheuvel: het hokje aan de Braakakker moest eraan geloven.