Te weinig bewijs: ontuchtverdachte Kaatsheuvel gaat vrijuit

Lintje voor oud-raads­lid Jan van Gorkum uit Loon op Zand

12 juli KAATSHEUVEL - Oud-raadslid Jan van Gorkum uit Loon op Zand was donderdag even terug in de raadzaal van Het Klavier. Daar werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn toegewijde inzet als volksvertegenwoordiger.