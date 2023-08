Teleurgestelde regio staakt verzet tegen gaswinning Kaatsheuvel: ‘We zien weinig kansen voor een beroep’

Willem II doet FC Utrecht-verdediger St. Jago een voorstel, ook huurling uit het buitenland in beeld

Willem II is in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog druk op zoek naar versterking op de rechtsbackpositie. In dat kader is Tommy St. Jago (van FC Utrecht) nog altijd een serieuze optie, maar de club kijkt ook nadrukkelijk rond in het buitenland, zo melden betrouwbare bronnen.