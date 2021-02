Thuis sloeg Nelis (97) de pannendeksels stuk, dus bracht zijn moeder hem in 1936 naar harmonie Sophia

LOON OP ZAND - In 1936 vonden de ouders van Nelis van den Hoven het tijd dat hij bij de harmonie ging. Thuis sloeg hij alle pannendeksels kapot. Hij werd uiteraard slagwerker en later prijswinnend tambour-maître. Gisteren was het feest voor de inmiddels 97-jarige muziekliefhebber omdat hij al 85 jaar lid is van Sophia's Vereeniging uit Loon op Zand.

Nelis van den Hoven werd gisteren gehuldigd omdat hij al vijfentachtig jaar lid is van Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand, een van de beste Nederlandse blaasorkesten. Omdat een muzikale huldiging niet mogelijk is, werd hij online in de bloemetjes gezet.

,,Vijfentachtig jaar lid, dat kan bijna niet”, glundert Nelis van den Hoven. ,,Daarvoor moet je tegen de honderd lopen. Ik kan bijna niet geloven dat ik zevenennegentig ben.” Hij is scherp en helder, maar wel een beetje moe. Eerder die dag kreeg hij allerlei loftuitingen over zich heen, en hij is nog niet helemaal hersteld van een besmetting met corona die hij in januari opliep. ,,Tien dagen last van gehad. Ik voelde me niet lekker. Vooral moe. Ik was al moe als ik een lepel pap had genomen.”

Drumband

De huldiging verliep via Zoom. Van den Hoven heeft alles met veel plezier aangehoord. Voorzitter Peter Essers dook de geschiedenis in, vertelde hoe de jubilaris als slagwerker bij de harmonie kwam. ,,Als kind sloeg ik alle pannendeksels kapot”, zegt hij zelf. ,,Mijn vader speelde saxofoon bij Sophia’s Vereeniging. Via hem ben ik er ook bij gekomen, eerst op de kleine trom. Maar ik ben al snel overgegaan op de pauken. Dat heb ik jaren gedaan. Toen kwam vanuit het bestuur de vraag of ik in 1955 mee wilde helpen met het oprichten van een drumband. En of ik daar tambour-maître van wilde worden. Ze vonden dat ik zo recht over straat liep. Het zou mooi zijn voor de mensen.”

Quote Die hele stoet was honderd meter lang. En ik was de baas. Ik gaf aan waar ze heen gingen. Dat was geweldig! Nelis van den Hoven, Jubilaris

Van den Hoven stond bekend als een uiterst stijlvol tambour-maître. Hij sleepte er diverse prijzen mee in de wacht. Het was een functie die hij met veel plezier vervulde. Zijn ogen schitteren als hij zich die dagen voor de geest haalt. ,,Achter me liepen dertig majorettes. Daarachter de drumband, ook met dertig leden. En weer daarachter de harmonie, zo’n tachtig man. Die hele stoet was honderd meter lang. En ik was de baas. Ik gaf aan waar ze heen gingen. Dat was geweldig!”

Van den Hoven was vergroeid met de harmonie. Hij liet er verjaardagen voor schieten. Daarnaast heeft hij vanaf 1970 veel voor de vereniging betekend met het ophalen van oud papier. Hij regelde ophaalploegen, en haalde desnoods met zijn auto zelf papier op bij mensen die buiten het dorp woonden. Hij zou graag de 95 jaar lidmaatschap volmaken. “Als ik kan blijven praten en de woorden kan blijven vinden, haal ik het wel.” De vereniging belooft dat hij dan een groots muzikaal onthaal krijgt.

Volledig scherm Nelis van den Hoven (97) is 85 jaar lid van de harmonie ‘Sophia’s Vereeniging’ van Loon op Zand. Via Zoom wordt dit jubileum gevierd. Op het scherm voorzitter Peter Essers. © Pix4Profs / Jules van Iperen