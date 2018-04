Tieners veroorzaken brand bij leegstaand pand in Kaatsheuvel

Omwonenden hebben geld nodig in strijd tegen uitbrei­ding Efteling, en snel

18 april KAATSHEUVEL - Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel wil in één week een zienswijze indienen tegen de uitbreidingsplannen van de Efteling in Kaatsheuvel West. Daarvoor is geld nodig (10.000 euro), want de stichting wil advocaat Marnix Wolf van Advocatenkantoor Rassers uit Breda inhuren om de zienswijze juridisch correct op papier te zetten en voor woensdag 25 april ingediend te hebben bij de gemeente Loon op Zand.