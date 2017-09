Tilburgers aangehouden na inbraak in Kaatsheuvel

KwatrijnZon levert lokale stroom in Kaatsheuvel

15 september KAATSHEUVEL - Het was een lang pad met hindernissen en er dreigde letterlijk een kink in de kabel te komen, maar de aanhouder wint. En dus kon vrijdagmiddag de zonnestroominstallatie van KwatrijnZon aan de rand van Kaatsheuvel officieel in gebruik worden genomen.