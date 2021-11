Toch coronabewijs nodig in de Efteling

Twee jaar geëist tegen Kaatsheu­vel­naar na nieuwe verkrach­ting

BREDA\KAATSHEUVEL – Tegen de 39-jarige Adem M. uit Kaatsheuvel is bij de rechtbank in Breda twee jaar cel geëist, omdat hij in november vorig jaar in zijn woning een huurster zou hebben verkracht terwijl ze sliep. M. ontkende bij de rechtbank in Breda dat dat is gebeurd.

18 oktober